AKP'li başkanın hakaretleri sonrası intihar etmişti: Valilikten açıklama

01 Ekim 2021 Cuma, 23:28

Mersin'de AKP Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz, iddiaya göre AKP İlçe Başkanı, yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine uğramasının ardından intihar etti.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in, 26 Eylül'de intihar etmesiyle ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya platformlarında paylaşımların yer aldığı belirtildi.

MERSİN VALİLİĞİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür. 27 Ağustos'ta Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına, herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

Olaydan sonra inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Mezitli ilçesinde görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz, 27 Eylül günü intihar etmişti. Nagihan Ekiz'i intihara götüren olay, iddiaya göre AKP Mezitli İlçe Başkanlığı'nda karşılaştığı hakaretler oldu.

Nagihan Ekiz'in babası, emekli başkomiser Ali Ekiz, olayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle anlattı:

"Ben Emekli başkomiserim. Kızım da Mezitli İlçe Emniyet müdürlüğü silah ruhsat şubesinde görevli olduğu gün mezitli AK Parti ilçe başkanlığında görevli polis memuru rahatsızlanır, hastahaneye gider, iki saatliğine benim kızımı yerine gönderirler ve kızım görevde iken dışarıdan partiye bir bayan gelir 'Nerde görevli polis ben usandım polis AZARLAMAKTAN der bunun üzerine kızım da sorar 'hanfendi siz kimsiniz niye bağırıyorsunuz?' der. Bunun üzerine bayan 'sen şimdi kim olduğumu görürsün sicilini ver'. Bağıra bağıra odasına çıkar sonra ilçe başkanını arar artık nasıl bir yalan SÖYLEDİYSE başkan da hemen Mezitli ilçe Emniyet müdürünü arar. 'O kızı hemen sürgüne GÖNDERECEKSİNİZ' der ilçe Emniyet müdürü de. Yardımcısı şube müdürü Serap Karabulut'u arayarak 'böyle bir olay var gereğini yap' der. Bunun üzerine şubede kızıma devamlı mobik uygulayan Serap hanımkızımı zorla Ak parti binasına götürerek sekreter odasında ilçe başkan yardımcısı ve sekreterin önünde aşağılayarak kızıma 'sen sokak kadını gibi sokak kadını ağzıyla konuşuyorsun çabuk sekreterden özür dile' der. Kızım da 'ben suç işlemedim o benden özür dilesin ben de ondan dilerim' der. Üçlü çete kızımı konuşturmazlar kızım özür diler, Daha sonra 'çık dışarı' der kızım şube müdürüne 'müdürüm ben AYYILDIZLI ÜNİFORMA TAŞIYAN ŞEREFLİ bir TÜRK POLİSİYİM' diye karşılık verince ilçe başkan yardımcısı 'bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesinler', kızımı kapı dışarı ederler. Bunları kızım hazmedemezdi. Pazar günü evde intihar etti. Müdürden şikayetçi oldum ilgili yerlere yazacağım. Herkese saygılar sunarım. Yalakalar teşkilatı ne hale getirdiler."