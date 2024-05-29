AKP’li başkanın işten çıkardığı işçiler oturma eyleminde

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:26

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:50

İzmir’de Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, belediye önünde oturma eylemi yaparak belediye yönetimini protesto etti. Menemen Belediyesi'nde işten çıkarmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Menemen Belediye Başkan Vekilliği yapan, o dönemki belediye başkanımız seçim üzeri, seçimi garantiye alabilmek için Menemen Belediyesi'nde bulunan bin 300 kişilik personel sayısını 5 bine çıkardı. 5 bine çıkarmasından dolayı İller Bankası’ndan gelen gelirle belediyenin durumu ortada. Bunun üzerine adam çıkarmaya gidildi. Ama sonradan aldığı birçok personelin büyük bir kısmı çalışmayan, çok yüksek maaşlar alan bankamatik statüsündeki personeller. Tasarruf politikasına gitmek için de sahada bulunan, gerçekten emeğin içinde olan çalışan arkadaşlarımızdan bugün dün itibariyle 400 tane arkadaşımızın iş akdine son verdiler" dedi.

"MENEMEN HALKI İŞÇİSİNE, EMEKÇİSİNE SAHİP ÇIKSIN"

Akay şunları söyledi:

“Biz Belediye-İş Sendikası olarak bunu kabul etmediğimizi ve bununla ilgili yaşayabilecekleri gördüğümüz için aylardır, yıllardır belediye başkanının bu hataya düşmemesi ve Menemen Belediyesi'nin huzursuzluğa gitmemesi için defalarca ikaz etmemize rağmen ne yazık ki 400 arkadaşımızın bugün itibarıyla iş akdi tamamen son buldu. Ama bunun devamının geleceği, yapılan listelerin olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde bu çıkışlar devam edecek. Menemen Belediye başkanımız ve Menemen halkı şunu bilmelidir ki bu Menemen Belediyesi personel yapısı Menemen'de yaşayan, ikametgah eden halkın doğumundan ölümüne kadar hizmet eden arkadaşlarımız. Menemen halkı işçisine, emekçisine sahip çıksın."