AKP'li Bayraktar'ın annesi evde ölü bulundu
Aydın Barosu’na kayıtlı avukat ve AKP Aydın İl Disiplin Kurulu Üyesi Cüneyt Bayraktar’ın annesi Melahat Bayraktar yakınları tarafından yatağında ölü bulundu.
Ovaeymir Mahallesi’nde Bayraktar Ailesi’nin ikamet ettiği evde sabah saatlerinde, Melahat Bayraktar yakınları tarafından yatağında hareketsiz olarak bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Melahat Bayraktar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
BAŞINI DUVARA ÇARPMIŞ
Gece saatlerinde evinde düşerek başını duvara çarptığı bilgisine ulaşılan Bayraktar’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Etiketler: #112 Acil #ölü bulundu
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