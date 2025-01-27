AKP'li Bayraktar'ın annesi evde ölü bulundu

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:34

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:35

Ovaeymir Mahallesi’nde Bayraktar Ailesi’nin ikamet ettiği evde sabah saatlerinde, Melahat Bayraktar yakınları tarafından yatağında hareketsiz olarak bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Melahat Bayraktar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

BAŞINI DUVARA ÇARPMIŞ

Gece saatlerinde evinde düşerek başını duvara çarptığı bilgisine ulaşılan Bayraktar’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.