18 yaşındaki genç ailesi tarafından ölü bulundu

Denizli’de kız arkadaşıyla tartışan 18 yaşındaki genç ses üzerine odasına giden ailesi tarafından ölü bulundu.

18 yaşındaki genç ailesi tarafından ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:56

Olay, Denizli’nin Bozkurt ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Kaya’nın (18) odasından silah sesi duyan ailesi genci kanlar içerisinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Mert Kaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mert Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaşamını yitiren gencin kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma neticesinde yaşamını sonlandırdığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Denizli #silah #oda

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