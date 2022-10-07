AKP'li belediye 6 ayda diyar diyar yüzlerce milyon lira harcadı!

07 Ekim 2022 Cuma, 10:26

Milyonlarca yurttaşı ekonomik krizin içinde yoksulluğa sürükleyen ve tasarruf önerilerinde bulunan iktidar sonu gelmez harcamalar yapmaya devam ediyor.

Toplam 1 milyar TL’yi aşan borcuna karşın muhtarları Balkan gezilerine götüren, AKP'li milletvekillerini de kapsayan 11 kişilik heyeti ABD’de gezdiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılın ocak ile haziran ayları arasında yaptığı harcamalar belli oldu.

ALTI AYDA 601,3 MİLYON HARCAMA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki idarenin altı ayda toplam 601,3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Söz konusu bu harcamaların geçen yılın aynı dönemine oranla artışı yüzde 186 olarak belirlendi.

İşte AKP'li belediyenin borç içinde yaptığı gezi harcamaları;

- 15 Şubat’taki kararla İsveç Malmö’ye ziyaret düzenlendi. Masraf belediyece karşıladı.

- 14-18 Mart'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine bir heyet gönderildi. Giderleri belediye ödedi.

- Sırbistan Belgrad’a 30 Haziran 7 Temmuz arasındaki geziye Başkan Yılmaz ile AKP’li vekil Pakize Mutlu Aydemir’in ve personelin katılmasına karar verildi.

'KIŞIN GEZİN' TAVSİYESİ

Öte yandan AKP'li belediyenin 6 ayda yaptığı harcama akılara yurttaşlara 'kışın gezin' tavsiyesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u getirdi. Ersoy, "Kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim" demişti.