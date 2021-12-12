AKP'li Belediye Başkanı'nın yakınları birçok kurumda yönetici

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların iş bulmakta zorlandığını ve evine ekmek götüremediğini söyleyen yurttaşlar, “Adamı olan kamuda çok kolay iş buluyor ya da yükseliyor. İlçede, İŞKUR dahil işçi alımlarında bile Özcan ailesinden belirleniyor” diye konuştular. Özcan ailesinin ilçede etkin olduğunu da vurgulayan yurttaşlar, “Pervari’de ‘Emin Ağa’ olarak tanınan Mehmet Emin Özcan, belediye başkanıydı. Şimdi de oğlu Tayyar Özcan belediye başkanı olarak görev yapıyor. Pervari’deki Özcan ailesi, kamu kurumlarında da egemenliğini sürdürüyor. Her kurumda Özcanlardan biri var. Onlardan habersiz kuş uçmuyor” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan eski AKP Pervari İlçe Başkanı Lokman Özcan’ın kardeşi Kenan Özcan’ın da hem Pervari Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü hem de Pervari İlçe Milli Eğitim’de şube müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.

Kenan Özcan





Murat Özcan: Pervari Kaymakamlığı İlçe Özel Kalem ve Protokol İşleri Müdürü



Murat Özcan

Kamuran Özcan: Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü

Kamuran Özcan

Abdulkadir Özcan: Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi

Abdulkadir Özcan

Tayyar Özcan’ın birçok akrabasının da Siirt Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Pervari Müftülüğü’nde imam olarak görev yaptığı belirlendi.



