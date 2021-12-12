AKP'li Belediye Başkanı'nın yakınları birçok kurumda yönetici
Şırnak ve Van’daki AKP kadrolaşmalarının bir benzeri de Siirt’te ortaya çıktı. Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın akrabalarının eğitimden, sağlığa kadar birçok kamu kurumunda yönetici olarak görev yapması ilçede tepki çekti.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların iş bulmakta zorlandığını ve evine ekmek götüremediğini söyleyen yurttaşlar, “Adamı olan kamuda çok kolay iş buluyor ya da yükseliyor. İlçede, İŞKUR dahil işçi alımlarında bile Özcan ailesinden belirleniyor” diye konuştular. Özcan ailesinin ilçede etkin olduğunu da vurgulayan yurttaşlar, “Pervari’de ‘Emin Ağa’ olarak tanınan Mehmet Emin Özcan, belediye başkanıydı. Şimdi de oğlu Tayyar Özcan belediye başkanı olarak görev yapıyor. Pervari’deki Özcan ailesi, kamu kurumlarında da egemenliğini sürdürüyor. Her kurumda Özcanlardan biri var. Onlardan habersiz kuş uçmuyor” ifadelerini kullandılar.
Öte yandan eski AKP Pervari İlçe Başkanı Lokman Özcan’ın kardeşi Kenan Özcan’ın da hem Pervari Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü hem de Pervari İlçe Milli Eğitim’de şube müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.
Kenan Özcan
Murat Özcan: Pervari Kaymakamlığı İlçe Özel Kalem ve Protokol İşleri Müdürü
Murat Özcan
Kamuran Özcan: Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü
Kamuran Özcan
Abdulkadir Özcan: Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi
Abdulkadir Özcan
Tayyar Özcan’ın birçok akrabasının da Siirt Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Pervari Müftülüğü’nde imam olarak görev yaptığı belirlendi.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Öcalan serbest mi kalacak?
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik