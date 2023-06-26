AKP'li belediye Eypio'nun konserini iptal etti

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:48

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:48

Samsun'un Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı'nda Yeşilırmak Şenlikleri düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenliklerde sanatçıların konser vereceği günler öncesinden duyuruldu.

İlçenin AKP'li Belediye Başkanı Halit Doğan da sosyal medya hesabından 25 Haziran'da rapçi Eypio'nun sahne alacağını iki gün önceden hatırlatarak, “Yeşilırmak Şenliklerimiz için nefesleri tuttuk. Müzik ve eğlenceye doyacağımız şenliğimiz için adres belli. Ünlü isimler Eypio ve Elif Buse Doğan bizlerle… Dj performansı da nicesi. Çok bekledik, çok özledik. Şimdi şenliklerde buluşma zamanı" dedi.

Yeşilırmak Şenliklerimiz için nefesleri tuttuk..

Müzik ve eğlenceye doyacağımız şenliğimiz için adres belli.??



Ünlü isimler Eypio ve Elif Buse Doğan bizlerle.. Dj performansı da nicesi ??



Çok bekledik, çok özledik..

Şimdi şenliklerde buluşma zamanı ??



??Elif Buse Doğan

???24… pic.twitter.com/sOCgHHX3WF — Halit Doğan ???? (@halitdoganbsk) June 23, 2023

GEZİ PAYLAŞIMLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

AKP'li Belediye Başkanı Halit Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya AKP'lilerden sert tepki geldi. Eypio’nun Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı paylaşımları nedeniyle Halit Doğan’a tepki gösteren AKP'liler konserin iptal edilmesini istedi.

Bunun üzerine belediye başkanı Eypio'nun konserini iptal etti. Pazar gecesi yapılan şenliklerde DJ’ler performans gösterirken Eypio sahneye çıkamadı.

"EYPİO’NUN ARAMIZDA OLAMAYACAĞI KONSERİMİZDE..."



Belediye Başkanı Halit Doğan bu durumu sosyal medya hesabından konsere saatler kala duyurdu. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilırmak Şenliklerimiz dolu dizgin devam ediyor. Bu akşam Eypio’nun aramızda olamayacağı konserimizde Dj Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası bizlerle olacak” ifadelerini kullanarak duyurdu."