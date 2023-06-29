AKP’li belediye Starbucks’a ‘rakip’ oldu: Sosyal medyanın gündeminde!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 13:05

Güncelleme: 29.06.2023 - 13:08

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından ‘Balbucks’ isimli bir kahveci açtığını duyurdu.

Kahve dükkanının isminin Starbucks’a benzemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Belediyenin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun”

BALBUCKS hizmetinizde! ??



Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS'ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun.?? pic.twitter.com/FhMetymxzu — Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (@balikesirbld) June 28, 2023

Bir kullanıcı “Tescil savaşınız hayırlı olsun” diyerek Starbucks’ın hesabını etiketlerken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bari fontu orijinal logodan farklı kullansaydınız” ifadelerini kullandı.