Kaş Yat Limanı’nı betonlaştıracak teklif reddedildi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:01

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:02

Kaş Yat Limanı’nın genişletilmesi için imar planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedildi. Makyol-Setur ortaklığı olan Makmarin AŞ tarafından işletilen Kaş yat limanındaki plan değişikliğiyle beraber alanda otel, AVM ve yüzer iskele yapılması isteniyordu.

Değişiklik isteği ile yat limanının kara alanı 58 bin 499 metrekareden 64 bin 211 metrekareye çıkacak, 2 yüzer iskele yapımıyla beraber 487 tekne bağlama kapasiteli marinaya 122 tekne bağlama alanı daha eklenecekti.

Değişiklik isteği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’ndan geçen hafta oy birliğiyle geçmişti. Dün de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısında gündemine getirildi ve yapılan oylamada CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi oylarıyla reddedildi.