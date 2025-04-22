AKP’li belediyeden siber güvenlik itirafı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Türkiye, düzenli olarak internet ortamında yurttaşların verilerinin çalınma şüphesiyle gündeme geliyor. Bilgisayar korsanlarının kullanmakta olduğu internet siteleri üzerinde, yurttaşların verileri cüzi ücretler karşılığında satışa çıkarılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda medya, toplam 101 milyon kişinin bilgilerinin paylaşıldığı paralı internet sitelerinden MSB ve MİT personelinin bilgisinin de paylaşıldığı bilgisiyle çalkalandı. İktidarın yurttaşların kişisel verilerini korumaktaki zayıflığının, genelden yerele de sıçradığı ortaya çıktı.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN SİBER GÜVENLİK SORUNU

Ankara’da AKP yönetimindeki Sincan Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Geçtiğimiz yıl yapılan faaliyetlerin sonuçlarının yer aldığı raporda, belediyenin zayıf yanları da sıralandı. Çeşitli kaynakların son sayımlarına göre yaklaşık olarak 590 bin nüfusu bulunan Sincan’da AKP’li yönetim, siber güvenlik konusunda sınıfta kaldı.

2019 yılında ilk kez kazandığı seçimlerden bu yana belediyeyi yöneten Sincan Belediye Başkanı AKP’li Murat Ercan, göreve geldiğinden bu yana faaliyet raporlarının zayıf yönler bölümünde yer alan “siber güvenlik” sorununu çözüme kavuşturamadı. Söz konusu ‘siber zaafiyetler’, “internette tehlikelere her zaman açık olunması, Eğitimli Kurumsal SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) personelimizin olmayışı, bilgisayar yazılımlarındaki açıklar (Back doors)” ifadeleriyle açıklandı.