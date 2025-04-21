Son Dakika... Deniz Yavuzyılmaz duyurdu: CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:40

Güncelleme: 21.04.2025 - 21:41

Daha önce gözaltına alınan Zonguldak Devrek'in önceki dönem belediye başkanı CHP'li Çetin Bozkurt ve 7 kişi hakkında karar verildi.

Kararı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çetin Bozkurt'un konutunu terk etmeme tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti.

"YANINDAYIZ"

Devrek Adliyesi önünde konuşan Yavuzyılmaz, X hesabından şunları yazdı:

"Devrek Adliyesi’ndeyiz.

An itibariyle;

Mahkeme, önceki dönem Devrek Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt’u konutunu terk etmeme tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

6 belediye çalışanının adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, 1 belediye çalışanın ise tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Çetin Bozkurt’un ve belediye çalışanlarının yanındayız!"