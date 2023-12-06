AKP’li belediyeden Süleyman Soylu adına kültür merkezi!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 06.12.2023 - 09:54

AKP'li belediyeler tartışmalı kamu ihaleleriyle sık sık gündeme geliyor. İktidarın 'kamuda tasarruf' çağrıları yine iktidara bağlı kurumlarca ihmal edilirken yandaş şirketler kamu ihaleleriyle ihya ediliyor.

Bu tartışmalar güncelliğini korurken AKP'li Düzce Belediyesi çok konuşulacak bir ihale başlığıyla gündeme geldi. Kamu İhale Bülteni'nde bugün yayımlanan bir ilana göre Düzce Belediyesi, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını taşıyan bir kültür merkezi inşa edecek.

Söz konusu proje için 30 Ekim'de ihaleye çıkıldı. İhaleyi 3 milyon 689 TL'ye Düzce merkezli ‘Gözde Alçı Dekorasyon İnşaat’ isimli şirket aldı. İki katlı betonarme bir yapı olacağı ifade edilen projenin inşaatına ise geçtiğimiz haftalarda başlandığı öğrenildi.

Soylu’nun Bakan olduğu dönemde bu proje için 4 milyon TL ödenek çıkarılmıştı. Söz konusu projenin maliyeti yaklaşık 8 milyon TL’yi buldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, projenin temeli atıldığında adı ‘Roman Kültür Evi’ olan merkezin isminin ‘Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ olarak değiştirileceğini açıklamıştı.