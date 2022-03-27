AKP’li belediyeler rant yaratmayı sürdürüyorlar

27 Mart 2022 Pazar, 02:00

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’e bağlı Çamlıbel mahallesindeki denize sıfır konumdaki araziyi satarken, İzmir’de AKP’li Bergama Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşın millet bahçesi projesi için stadyum çevresindeki 86 esnafın dükkânlarını yıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arazi satışlarına devam ettiğini belirten CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Balıkesir, parsel parsel satılmaya devam ediyor. Edremit Çamlıbel’deki Demiryolu İşçileri Kooperatifi’ne ait tesisin de bulunduğu 25.5 dönümlük alanı akbaba gibi takip ettiler. Ağustos 2021’de imar planı değiştirilerek binaların eskidiği ve yıkılması gerektiğini belirten bir plan değişikliği yapıldı. Turizm tesisi olarak kullanılan yer, konut statüsüne ayrıldı. İki katlı villalara izin verildi. Ayrılan yeşil alan ise 25.5 dönüm içinde sadece üç dönüm oldu. Bu alandaki yeşil alan 170 milyon bedelle satışa çıkarıldı. Şiir gibi yöneteceğiz diyorlardı, destan gibi satış yapıyorlar” dedi.

‘EKMEK MÜCADELESİ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 14 Eylül Stadyumu çevresindeki esnaf, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiği projeye itiraz etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeşil alanların ranta açılmasına, esnafın mağdur edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı. Soyer, “Bergama esnafı, yıkılan dükkânların yanında, kapısının önü molozlarla dolmuş, elektriği kesilmiş, iş makinelerinin gölgesinde ekmek mücadelesi veriyor. İnatla, baskıyla hiçbir kente değer katamazsınız. Acilen bu yanlıştan dönülerek proje rant temelli düzenlemelerden uzaklaşmalı. Hiçbir mağduriyet yaşanmamalı” diye konuştu.