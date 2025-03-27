AKP’li belediyenin sendika düşmanlığı sürüyor: 46 işçi kovuldu

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:24

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:24

Ankara Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Veysel Tiryaki, işçilere zulmetmeye devam ediyor. İşçilere zam uygulayacağının sözünü vermesine karşın zammı yapmayan, işçilerin yan haklarını da kırpan Tiryaki, işçilerle yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nde (TİS) anlaşma sağlayamadı. İktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası’yla ters düşen Tiryaki yönetimi, işçilerin greve çıkmasına neden oldu.

Söz konusu grev kararının alınmasının ardından Tiryaki, başkan yardımcıları ve amirler aracılığıyla işçileri sendikadan istifa etmeye zorladı. Sendikadan istifa etmeyen işçilerin önce maaşlarını düşük yatıran Tiryaki, daha sonra işçileri kovmaya başladı. İşçileri parça parça kovan Tiryaki, toplamda 46 işçinin iş akdine son verdi.

İŞÇİLERİ RAMAZAN AYINDA KOVDU

Ramazan ayında işçileri kovan Tiryaki, çalışanları ve ailelerini zor durumda bıraktı. Hizmet İş Sendikası, söz konusu politikalara karşı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Altındağ Belediye Yönetiminin baskılarına karşı hem hukuki alanda ve direniş çadırımızda başlattığımız mücadelelerimizi daha da büyüteceğiz! Altındağ Belediyesi önünde kurduğumuz direniş çadırımızda; adalet, hak ve alın teri için verdiğimiz mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!

Tüm işçilerimiz kararlıdır işten çıkarılan 46 arkadaşımız, yaşanan son olaylardan dolayı kaldırılan direniş çadırını Ramazan Bayramı sonunda dolduracak her gün Altındağ Belediyesi önünde yaşadıkları hukuksuzlukları ve zulümleri kendilerine reva görenlerin yüzüne haykıracaktır” denildi. Sendika, TİS ile insan onuruna yaraşır bir ücret alıncaya dek mücadeleye devam edeceğini de belirtti.