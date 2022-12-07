AKP’li belediyeye mevzuata aykırı imar kıyağı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 21:49

İBB Meclisi'nde yapılan toplantıda, Bahçelievler Belediyesi'nden gelen ve bazı mahallelerde 5 kat olan bina yüksekliklerini 10 kata çıkaran imar planı değişikliği teklifi de görüşüldü.

Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet mahallelerinde bulunan ve imar planlarında ‘Ticaret-Hizmet Alanları’ olarak gösterilen yerlerle ilgili olan teklifte, söz konusu bölgelerde 5 kat olan bina yüksekliklerinin 10 kata çıkarılması istendi.

“PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUCU, MEVZUATA AYKIRI”

İBB Planlama Müdürlüğü, teklifle ilgili olumsuz görüşünü İBB Meclisi’ne sundu. Teklifin mevzuata aykırı olduğu belirtilen Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirmesine şu ifadeler yer aldı:

“Teklifle bölgede artacak yaya, araç, otopark taleplerine ilişkin yeni donatı alanlarının bütüncül olarak planlanmasına yönelik öneriler getirilmediği gibi, artan kat yüksekliği karşısında mevcut ulaşım akslarının genişletilmesine yönelik düzenlemelere ilişkin de öneriler sunmadığı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları irdelenmeden ve 1/1000 ölçekli meri imar planı notlarında değişikliğe gidilerek oluşturulduğu,

Teklifin bu yönüyle mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ve meri 1/5000 bölge plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğu, 1/5000 ölçekli bölge planının yoğunluk kararlarının üzerinde yapılaşmayı önerdiği anlaşılmakta olup, teklifin nüfus-donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu olduğu,

İstanbul İmar Yönetmeliği’ndeki kat yüksekliklerine ilişkin esaslar kapsamında değerlendirdiğinde söz konusu alanlara ilişkin bölge planı kararlarının üzerinde yüksekliklerin oluşacağı, düzenleme ile de aynı ada içerisindeki farklı yükseklik kararlarının uygulanmasına ve bu durumun da plan bütünlüğü ile cadde, sokak siluetinin bozulmasına neden olacağı saptanmıştır.”

AKP VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

İBB'nin olumsuz görüş bildirdiği, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyu verdiği teklif, İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edildi.