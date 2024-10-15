AKP’li belediyeye ‘tedbir’ işlemedi

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

İstanbul’daki AKP’li belediyeler 2024 yılı için yaklaşık 270 milyon TL’lik ihale verdi. Bu ihalelerin 80 milyon TL’si bir kişiye verildi. Bu kapsamda en çok reklam ve tanıtım harcaması yapan belediye 83 milyon TL ile Ümraniye Belediyesi olurken onu 44.2 milyon TL harcayan Başakşehir Belediyesi ve CHP’ye geçmeden önce yapılan toplam 30.8 milyon TL’lik ihaleler ile Üsküdar Belediyesi takip ediyor.

51 SÖZLEŞME ALDI

Söz konusu ihalelerin birçoğu da yandaşlara gidiyor. AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Fatih Cömert toplam 270 milyon TL olan ihalelerin 80 milyon TL’sini aldı. Fatih Cömert kamudan toplam değeri 193 milyon 700 bin TL olan 51 sözleşme aldı. Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerle gündeme gelen Mehmet Yıldırım’ın sahibi olduğu Rengarenk Reklam ve Elvan Reklam ise 30 milyon TL’si yine Başakşehir Belediyesi’nden olmak üzere yaklaşık 40 milyon TL ihale aldı.

