AKP'li belediyeyle ilgili bir skandal daha Sayıştay raporunda
AKP'li Serik Belediyesi'nin, deniz kaplumbağaları yumurtlama sahası içerisinde bulunan yaklaşık bin metrekarelik alanda, halı saha yapılması amacıyla traktör ve iş makineleri kullanılarak kaplumbağaların yuvalama sahalarına zarar verildiği ortaya çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Raporu’nda sansürlenen bulguyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bulguya göre Antalya’nın AKP’li Serik Belediyesinin deniz kaplumbağalarının yuvalama sahası üzerine halı saha yaptığı ortaya çıktı.
Sayıştay raporunda, 500 bin TL’lik rüşvet iddiası ile gündem olan AKP’li Serik Belediyesi ile ilgili de dikkat çeken tespitlere yer verildi. Belediye ile ilgili raporlara yansıyan skandalı CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Twitter hesabından duyurdu.
Yavuzyılmaz, bahse konu bulguları “Ak Parti’nin doğaya karşı savaşı devam ediyor” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Açıklamada bulunan Yavuzyılmaz, skandalla ilgili belgeleri de paylaşarak, “AK Parti'nin doğaya karşı savaşı devam ediyor. AK Partili Serik Belediyesi'nin deniz kaplumbağaları yumurtlama sahasının üzerine halı saha inşaatı yaptığını tespit ettik! Kaynak ve Fotoğraflar: Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu” ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin doğaya karşı savaşı devam ediyor??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 19, 2022
AK Partili Serik Belediyesi’nin deniz kaplumbağaları yumurtlama sahasının üzerine halı saha inşaatı yaptığını tespit ettik!
Kaynak ve Fotoğraflar: Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu?? pic.twitter.com/2P9sCWuSaI
İLGİLİ KISIM SANSÜRLENMİŞ
Yavuzyılmaz bir sonraki paylaşımında ise, “Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu'nda yer alan bulgu, yayınlanan Sayıştay Raporu'ndan sansürlenerek çıkarılmıştır” dedi.
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