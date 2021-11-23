AKP’li Bergama Belediyesi, köy mallarını satacak

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, halkın karşı çıkmasına karşın köy mallarını satma kararı aldı. Koştu, üç ayrı köyde yer alan yaklaşık 6 milyon liralık taşınmazları satışa çıkardı. Ferizler, Kadıköy ve Aşağıkırıklar köylerinde tarla vasfına sahip 97 bin 383 metrekare büyüklüğündeki tarım arazileri için toplamda 5 milyon 825 bin lira bedel belirleyen belediye, 30 Kasım tarihinde satış ihalesi yapacak.

İYİ Partili meclis üyesi avukat Olgu Altuğ Kemaller, “Bu köy malları geçmişte de satışa çıkarılmıştı. Ancak biz dava açmıştık ve yargı süreci devam ediyor. Belediye başkanı bu konuda yetkilerini kötüye kullanıyor. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmasını bekliyoruz. Dava devam ederken satışta ısrar etmek etik değil. Başkan köy malları satıyor ancak köye bir kuruş bile yatırım yapmıyor. Kendi açıklamasına göre satıştan elde edeceği gelirle ilçe merkezine asfalt yapacakmış. Köyden sağladığı gelirle merkeze yatırım yapması trajikomik bir durum” dedi. Eski CHP’li Bergama Belediyesi Başkanı Mehmet Gönenç ise “Köylerdeki en değerleri arazileri satıyorlar. Biz ata topraklarının, tarım arazilerinin satışına kesinlikle karşıyız. Kiralama yapılabilir. Bu durum tarıma ve üretime de darbe vuracak. Köylünün malı köylüde kalmalı. Bu koşullar altında köy mallarını yabancılara satacaklar. Onlarca eylem yapıldı. Başkan halk ile inatlaşıyor”