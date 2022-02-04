AKP'li Birinci çirkin saldırısı sonrası Samsun'u hedef aldı: 'Bu nedir yahu?'

Samsun'daki Atatürk anıtına yapılan saldırısı sonrası AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin skandal "Bu nedir yahu?" paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 13:38
AKP'li Birinci çirkin saldırısı sonrası Samsun'u hedef aldı: 'Bu nedir yahu?'
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Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen 'urganlı' saldırı, Türkiye'nin gündemine oturdu. 

Samsunluların el ele verip anıtın çevresinde çember oluşturdukları videoyu sosyal medyada paylaşan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin yaptığı paylaşım ise tartışma yarattı.

Birinci, "Allah akıl fikir versin. Tavaf Kabe'de yapılır. Heykel tavaf edilmez. Bu nedir yahu? Böyle sevgi ve saygı ifadesi mi olur?" dedi.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

AKP'li Mücahit Birinci'nin paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. 

Twitter'dan Birinci'nin paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Mücahit sen Atatürk'e saldıranların tarafındasın, biliyoruz. Orada bir halkın, Zafer, AK Parti, CHP, MHP ve bütün partilere oy veren seçmenin İstiklal Savaşı ve Cumhuriyete bağlılık ve sevgisini görüyoruz. Senin her ikisine de sevgi ve bağlılık duymadığın yıkmak için çalıştığın aşikar" ifadelerini kullandı.


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