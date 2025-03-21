AKP’li Birinci’den skandal paylaşımlar: ‘Bir emrinize bakarız’

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin farklı yerlerinde sokağa çıkan yurttaşlar eylemlerine devam ediyor. Söz konusu eylemler için AKP'li eski milletvekili Mücahit Birinci “Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız." ifadelerini kullandı.

AKP’li Birinci’den skandal paylaşımlar: ‘Bir emrinize bakarız’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:31

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin farklı yerlerinde sokağa çıkan yurttaşlar eylemlerine devam ediyor. 

Söz konusu eylemler için AKP'li eski milletvekili Mücahit Birinci provokatif içerikli paylaşım yaptı.

Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız."

Birinci, ikinci bir paylaşım yaparak şunları yazdı: 

“Çok rahatsız olanlar, hoplayanlar olmuş.

O zaman tekrar edeyim:

Sayın Cumhurbaşkanım;

Bir emrinize bakarız!”


Etiketler: #Mücahit Birinci #AKP

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