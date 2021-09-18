AKP'li Kırıkçı'dan Ahmet Hamdi Çamlı'yı kızdıracak sözler: "Bu hesapları yönetenler..."
AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın sosyal medyada 'fake' hesap kullanımına yaptığı isyanı, Meclis'te bu yöntemle yayın yapan AKP'li Hamdi Çamlı'yı hatırlattı.
AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, sosyal medyada iktidar yandaşı çevrelerce de yoğun olarak kullanılan 'fake' (sahte) hesaplara isyan etti.
Kırıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu hesapları yönetenleri şiddetle kınadığını belirtip “Sosyal medyada Fake hesap kullanmak zaafiyettir” dedi.
Başkan Kırıkçı paylaşımında, “Sosyal medyada Fake hesap kullanmak zaafiyettir. Bu hesapları yönetenler hangi konumda olursa olsun, kimden taraf olursa olsun, kime çalışırsa çalışsın, şiddetle karşıyım ve kınıyorum. Kamu hukukunu ilgilendiren alanlarda şeffaf ve steril yaşamayı öğrenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
AKILLARA 'YELİZ'İ GETİRDİ
AKP Şanlıurfa İl Başkanı Kırıkçı'nın isim vermeden gösterdiği bu tepki dikkat çekerken, akla getirdiği isimlerden biri de AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu.
Meclis Genel Kurulu'ndan canlı yayın yapan "@yelizadeley - Yeliz Adaley" isimli bir Twitter hesabının, AKP Mİlletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından açılıp kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Sözkonusu Twitter hesabının Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yaptığı ve yayını yapanın da Çamlı olduğu anlaşılmıştı. Hesap ise bu durumun ortaya çıkmasının ardından kapatılmıştı.
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