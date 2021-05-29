AKP'li Vekil Çamlı, Atatürk'e lanet okuyan imama arka çıktı!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:33

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lanet okumasının ardından bir skandal daha yaşandı. Ayasofya'da, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu programda Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı.

"ATATÜRK'E LANET" OKUNDU

Taksim Camii'nin açılışın ardından Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geçti. Program sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı. Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma...

AKP'li VEKİL SAHİP ÇIKTI

Tepki çeken ifadelerin ardından "Yeliz" lakaplı AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından Mustafa Demirkan'a sahip çıktı.

AKP'li Çamlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kostantıniyye Fatihi Ayasofya'yı Cami olarak vakfetmiş.Vakfiye açık. Kapatılmış. Sonra vakfiyeye uygun olarak tekrar Camiye çevrilmiş. Emekli bir hoca da kıyamete kadar kimse bozmasın diye ayetle dua etmiş. Şimdi de o hocaya hakaret ediliyor.Yazık. Ne olacak bu haliniz...