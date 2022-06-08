AKP’li Çekmeköy Belediyesi yurttaşın en büyük parkını yıkmaya kararlı: Sabah 05.00'da yıkım operasyonu
AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük ikinci parkını yapılaşmaya açarken dün yurttaşların direnişi sonucu durdurulmuştu. Bu sabah saat 05.00'da AKP'li belediyenin sabah operasyonuyla yıkım tekrar başladı.
Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirip söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Bahsi geçen çocuk parkı ilçenin en büyük ikinci çocuk parkı olma özelliğinde.
İstanbul Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanı için yapılaşma ısrarı devam ediyor. Mahalle sakinlerinin direnişi sonrası dün durdurulan yıkım bu sabah saatlerinde AKP'li belediyenin baskınıyla tekrar başladı.
Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan park için dün sabah yıkıma karşı parkta toplanan yurttaşlar, harekete geçmişti.
Yurttaşların direnişi sonucu AKP'li Çekmeköy Belediyesi, parkı bariyerlerle çevirerek kapatan inşaat firmasına bariyerleri açtırmıştı.
AKP'Lİ BELEDİYEDEN SABAH BASKINI
BirGün'de yer alan habere göre, bu sabah 05.00 saatlerinde mahalleye tekrar giren iş makineleri ve belediye çalışanları yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve zabıta ekibinin bölgeye gelmesinin ardından mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen yurttaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtiyor.
İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞACAK AÇIKLAMASI
AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, yurttaşların itirazına rağmen parkta iş makinelerinin çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu alana kapalı pazar yeri yapıyoruz. Mahalle aralarındaki pazarları kaldırıyoruz. İşin ihalesini yaptık. Firmaya yer teslimini yaptık" dedi.
Öte yandan AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
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