AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nden rant operasyonu: Yurttaşlar direniyor
AKP’li Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük ikinci parkını yapılaşmaya açarken yurttaşların direnişiyle karşılaştı. Yurttaşların tepkisiyle dün durdurulan yıkım, bu sabah saat 05.00'da AKP'li belediyenin iş makinalarını yeniden getirmesi ile yeniden başladı.
AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından otopark yapılması için ilçede bulunan bir çocuk parkı yıkılmak isteniyor.
Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen yurttaşlar, yeşil alanı korumak için buluştu. Yurttaşların toplanmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekipleri geldi.
Dün çok sayıda polis ve zabıta ekiplerinin yıkma işleminin ardından yurttaşların direnişi sonucunda yıkım durdurulmuştu.
Bu sabah saat 05.00'da AKP'li belediyenin sabah operasyonuyla yıkım tekrar başladı.
YURTTAŞLAR DİRENİYOR
Bugün çok sayıda polis ve zabıta ekibi bölgeye geldi, mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen yurttaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtiyor.
Kaymakam, belediye başkanı ve sorumluluk sahibi kişilerle görüşmek isteyen yurttaşlar parkın olduğu alanda yıkım işleminin durdurulduğu alanda toplanmaya başladı.
"Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atılırken yurttaşlar yetkili kişilerle görüşememekten şikayetçi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile görüşmek için belediye önüne gitmek için çağrıda bulunan yurttaşlar yarın saat 13.00'de toplanma çağrısında bulundular.
KAFTANCIOĞLU ALANA GELDİ
Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkta yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından geçen yıl aynı parkta yıkıma karşı yapılan eylemin görüntülerini paylaşarak "Bu parka iş makinalarını soktular bugün! Giderayak park dahil kalmış bütün yeşil alanları ranta çevirmeye kalkıyorlar hala O parka o akaryakıt istasyonunu inatla yapmaya kalkarsanız eğer, gittiğiniz gün o istasyonu oradan kaldırıp yeniden park yapmazsak eğer sizin gibi olalım!" dedi.
Yıkılmak istenen parka gelen Kaftancıoğlu, yasal sürecin devam edeceğini ifade etti ve "Yıkımı durduracağız. Haklı davamızda mücadeleye devam" dedi.
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