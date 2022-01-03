AKP'li Demirbağ: 'Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:59

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kanal Fırat'ta "Gündeme Dair" adlı programa konuk oldu. Demirbağ buradaki konuşmasında, Türkiye Komünist Partisi'nin Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu öne sürdü ve partiyi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Demirbağ, "Bir de Komünist Partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz" diye konuştu.

Demirbağ devamında şunları söyledi:

“Bir de LGBT var LGBT'nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım. Şimdi Millet İttifakının paydaşlarına bakalım, biri kim CHP-Kılıçdaroğlu. Lider partiler liderlerle anılır bilinir, partiye bakmaz insanımız lidere bakar. Daha öncesinde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımıza bir konuda cevap verirken dinleyenlerin affına sığınıyorum orada diyor ki ‘Bunu bana diyenin an an an' diyor duruyor, mecliste konuşma yaparken bir el hareketi yapıyor o el hareketini sosyal medyada iki yaşındaki çocuklara uyarladılar. Meral Akşener grup toplantısında meclis çatısı altında bir kadın lider olarak savunmak amacıyla dinleyenlerin affına sığınıyorum ‘Yavşaklar' dedi. Bu da İYİ Parti."