AKP'li Esenler Belediyesi'nden tepki çeken yıkım

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Esenler’deki Meryem Ana Türbesi, Esenler Belediyesi tarafından yıkıldığı iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan Esenler Ana Fatma Cemevi Başkanı Hüseyin Acaray, “Orası bizim kutsal kabul ettiğimiz inanç ve ibadet yerimizdi. Esenler’de 56 tane camii var. Bir tane Meryem Ana Türbesi’ni yok saydılar” dedi. Belediye ise söz konusu alanda türbe statüsünde bir yerin olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 8 sene önce Tuna Eğitim Vadisi Projesi’nin yapılacağı araziyi kamulaştırarak, arazi üstünde oturan yurttaşlardan araziyi satın aldı. Meryem Ana Türbesi'nin yer aldığı kısım ise Hazine Maliyesi'nin mülkiyetinde olduğu için Hazine Maliyesi'nden Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. 18 Ocak 2022’de temel atma töreni düzenlenen projenin ilkokul, ortaokul ve kapalı spor salonu inşaatı sürüyor.

Bu kapsamda Esenler Tuna Mahallesi’nde yer alan Meryem Ana Türbesi, 25 Mayıs’ta emniyet güçleri kontrolünde yıkıldı. Söz konusu türbe Alevi yurttaşlar tarafında kutsal sayılıyor. Türbenin yıkımı neticesinde Alevi yurttaşların mağdur olduğunu belirten Acaray gerekli hukuksal adımları da atacaklarını söyledi. Acaray, “Türbenin yıkılacağını bilmiyorduk. Türbenin yıkılmayacağı ve korunacağı söylendi. Okul projesi çizilirken türbe projenin içine alınıyor, ancak türbenin okula hiçbir zararı yoktu. Giriş çıkışları engellemiyordu. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Alevilerin inancını, hakkını, hukukunu yok saydılar. Yaklaşık 80 bin alevinin yaşadığı Esenler’de bir tane düzgün ve donanımlı cemevi yok” diyerek yaşanan süreçteki mağduriyetlerini dile getirdi.

‘BURAYI TEMİZLEYİN’ TALİMATI

Söz konusu iddiaları Esenler Belediye Başkanı Basın Danışmanı Hüseyin Akman’a da sorduk. Akman, Meryem Ana Türbesi’nin mahallede bulunan birkaç yurttaşın ibadet etmeye başlamasıyla ibadet yeri gibi algılandığını ve orada bir türbe olmadığını öne sürdü. Akman, “Bölgede Bizans kalıntısı taşların olduğu belirlendi. 2863 sayılı yasa kapsamında bu alanın ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescili bulunmuyor. Hehangi bir sit ve korunma alanında değil. Alan, imar planında ‘Eğitim tesis alanı’ ve ‘Yol alanı’ olarak görünüyor. Burası belediyenin değil Milli Eğitim Bakanlığı’nın arsası. Esenler Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli kurumlara yazılar göndermiş. Orada böyle bir türbenin olmadığının ortaya çıkmasıyla Esenler Kaymakamlığı bize ‘Burayı temizleyin’ dedi. Bunun üzerine Esenler Belediyesi’de temizledi” ifadelerini kullandı