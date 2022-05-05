Son Dakika: Esenler'de Asiye Atalay'ı öldüren saldırgan yakalandı
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit Karakoyun yakalandı.
Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Asiye Atalay'ı (19) bir süredir rahatsız ettiği öğrenilen bir kişi, genç kadının yolunu kesti. İddiaya göre iki kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından saldırgan, taşıdığı silahı ateşleyip Atalay'ı başından vurdu.
Asiye Atalay, saldırının ardından hayatını kaybetti. Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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