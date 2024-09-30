AKP'li eski Bakan Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak 'Gezi' itirafı: 'Bizim şaftımız kaydı…'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:56

Güncelleme: 30.09.2024 - 20:01

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Çelik, AKP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye'de toplumsal ahlakta sorun olduğunu vurgulayan Çelik, "Balık baştan kokar. Türkiye'de yargıda, ekonomide, esnafta, toplumsal ahlakta problem var. Bunların hepsinin sorumlusu ise siyaset kurumudur" dedi.

“GEZİYLE BİZİM ŞAFTIMIZ KAYDI”

Gezi eylemleri ile ilgili de çarpıcı itiraflarda bulunan Çelik, “Biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi yapıyorduk, Türkiye'nin pasaportunun müthiş bir havası vardı ve Türkiye’den Avrupa'ya gittiğiniz zaman herkes ‘Helal olsun, bir Türk mucizesi yaşanıyor’ falan diyorlardı. Ne oldu şimdi? Gezi olaylarıyla beraber bizim şaftımız kaydı. Biz bütün özgürlükleri güvenlikçi kaygılara feda etmeye başladık. Ve o gün bugündür de biz böyle…” ifadelerini kullandı.