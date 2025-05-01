AKP'li eski meclis üyesi okulu bastı: 14 yaşındaki çocuğu darbetti!
Kayseri'de Develi Belediyesi AKP eski meclis üyesi Avukat H. İsmet Medeni, okul basıp kendi oğlu ile tartışan 8'inci sınıf öğrencisini darbetti. Söz konusu olaya ilişkin AKP'den açıklama geldi.
Olay, Kayseri'de Develi ilçesi Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunda meydana geldi.
Sözcü'nün haberine göre, Develi Belediyesi AKP eski meclis üyesi Avukat H. İsmet Medeni, kendi oğlu ile tartışan 8'inci sınıf öğrencisini darbetmek için okula geldi.
Okula giren ve aynı zamanda avukat olan veli İsmet Medeni, herkesin gözü önünde çocuğu darbetti. Olaya önce okul yönetimi sonra ise polis ekipleri müdahale etti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
OLAYA İLİŞKİN AKP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Develi'de yaşanan olay sonrası AKP'den açıklama geldi.
AKP'den yapılan açıklamada "Bu tür olaylara karşı asla müsamaha gösterilmeyecek, gereken her türlü adım kararlılıkla atılacaktır" denildi.
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