AKP’li Hakan Demirbaş, darp olayında ‘azmettirici’ olarak yargılanacak
Sakarya’nın AKP’li Ferizli Belediyesi’nde başkan yardımcısı Hakan Demirbaş’ın, Memleket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Cemil Serhoş’un darp edilmesi olayında “azmettirici” olarak yargılanacağı ortaya çıktı. Demirbaş’ın, Serhoş’un akrabası olduğu belirtilen bir kişiye “Sustur köpeğini” diye Serhoş’u kastederek tehdit mesajı attığı anlaşıldı.
Sakarya’nın AKP’li Ferizli Belediyesi’nde başkan yardımcısı Hakan Demirbaş’ın, Memleket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Cemil Serhoş’un darp edilmesi olayında “azmettirici” olarak yargılanacağı ortaya çıktı. Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Demirbaş’ın, Serhoş’un akrabası olduğu belirtilen bir kişiye “Susturacak mısın, susturayım mı? Sustur köpeği, sabrımın sonuna geldim; yakacağım pireyi de yorganı da” diye Cemil Serhoş’u kastederek tehdit mesajı attığı anlaşıldı.
Ferizli’de 23 Ekim 2020 gecesi saat 01.40 sıralarında işlettiği büfeden arabasıyla evine dönen Serhoş’u iki kişi durdurarak kendi araçlarındaki arıza ile ilgili yardım istedi. Kamera kayıtlarına göre iki kişiden biri kendilerine yardımcı olan Serhoş’u darp etmeye başladı. Darp edilen Serhoş, arabasıyla Emniyet’e giderek AKP’li Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş hakkında azmettirici olduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında Serhoş’un vücudunda kemik kırıkları tespit edildi. Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden C.Y., F.D.Ö. ve S.Y., “mala zarar verme, kasten yaralama” suçundan yargılanacakken M.S.’nin ise “yardım etme” suçundan yargılanacağı belirtildi. Hakan Demirbaş’ın da “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaya ve mala zarar vermeye azmettirme” suçundan yargılanacağı kaydedildi. Demirbaş’ın, Serhoş’un akrabası olduğu belirtilen bir kişiye olaydan kısa bir süre önce “Susturacak mısın, susturayım mı? Sustur köpeği sabrımın sonuna geldim; yakacağım pireyi de yorganı da” diye Serhoş’u kastederek tehdit mesajı attığı da iddianamede yer aldı.
TELEFON TRAFİĞİ
İddianamede yer alan bilgilere göre Demirbaş’ın ayrıca, şüpheli M.S. ile olay öncesinde ve sonrasında toplam 10 kez görüşme kaydının bulunduğu ve M.S. ile de diğer şüpheli F.D.Ö’nün olay öncesinde yedi kez, olayın yaşandığı günlerde görüşmelerinin yoğunlaşarak toplam sekiz kez görüşme kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı gecenin sabahında ise M.S.’nin saat 08.59’da önce F.D.Ö’yü ve hemen ardından saat 09.00’da Hakan Demirbaş’ı arayarak görüşme yaptığı belirlendi.
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