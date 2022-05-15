AKP'li İbrahim Aydemir'den yabancı isimli firmalara ek vergi talebi

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, önceki gün Meclis’’te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs’ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsatarak Türkçe sözcüklerin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Aydemir, yabancı kelimelere dönük “istila edici bir halin” söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım” diye konuştu.

Aydemir’in söz konusu teklifinin yasalaşması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu ”BMZ Group Denizcilik A.Ş.” adlı şirket de ismindeki “grup”un İngilizce karşılığı olan “group” sözcüğü nedeniyle uygulamadan etkilenecek. Kabinedeki bazı bakanlarla bağlantılı şirketler de ek vergi yüküyle karşılaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu “Medipol Üniversitesi”, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kurduğu “Maxx Royal Otelleri” ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, çocuk giyim ürünleri satan “B&G Store” Türkçe olmayan isimlere sahip.