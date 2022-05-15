AKP'li İbrahim Aydemir'den yabancı isimli firmalara ek vergi talebi
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yabancı isimli işyerlerine ek vergi uygulanmasını önerdi. Aydemir’in isteminin uygulanması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yöneticilik yaptığı şirket ile kabinedeki bazı bakanlarla bağlantılı “yabancı isimli” firmalara da “ek vergi” çıkacak.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, önceki gün Meclis’’te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs’ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsatarak Türkçe sözcüklerin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Aydemir, yabancı kelimelere dönük “istila edici bir halin” söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım” diye konuştu.
Aydemir’in söz konusu teklifinin yasalaşması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu ”BMZ Group Denizcilik A.Ş.” adlı şirket de ismindeki “grup”un İngilizce karşılığı olan “group” sözcüğü nedeniyle uygulamadan etkilenecek. Kabinedeki bazı bakanlarla bağlantılı şirketler de ek vergi yüküyle karşılaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu “Medipol Üniversitesi”, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kurduğu “Maxx Royal Otelleri” ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, çocuk giyim ürünleri satan “B&G Store” Türkçe olmayan isimlere sahip.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı