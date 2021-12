Türkan Saylan doğum gününde Muğla'da anıldı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 17:47

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “ Türkan hocamızın adının sonsuza kadar yaşayacağı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunuyoruz. Burada bulunurken acaba ben Türkiye’de miyim, yoksa başka Dünya’da mıyım diye düşündüm. Türkan hocamızın adının bir gün böyle bir kültür merkezinde yaşayacağı ve bizimde açılışına geleceğimiz rüya gibi bir şey. Vefalı insanların Türkan hocamızın emeklerini görmüş olması ve adının bu tesiste yaşatması için çaba harcaması inanılmaz bir şey. Türkiye’de eğitim, sağlık ve daha birçok konuda büyük emekleri olan Türkan Saylan hocamızın adının bu tesiste yaşamasını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise şunları ifade etti: “Türkan Saylan yaşamı boyunca hiç umutsuz olmadı. En kötü şartlarda dahi, sabaha karşı evini bastıklarında bile pencereden o hasta hali ile evinin önünde toplanan kalabalığa gülerek umut verdi. Değerli hocamız Türkan Saylan’ın en önemli sözlerinden birisi de “Ömrümce kendimi sıfırdan başlamaya hazır hissetmişimdir” sözüdür. Şu anda yaşadığımız olaylar, bir takım konular, özel olarak hepimizi üzen konular, umutsuzluğa kapıldığımız ve her şeyimizi kaybediyormuş gibi gelen durumda bu söz bence çok önemli. Her şey sıfırlansa bile yeniden başlamaya hazır olmalıyız. Ve biz o yolu her şey sıfırlansa bile yeniden yürüyüşe geçip onun gösterdiği hedefe ulaşmamız gerekiyor. Zaman zaman çok kötümser oluyoruz, yüreğimiz kabarıyor, öfkeleniyoruz. Ama yolumuzdan hiçbir şekilde sapmamız gerekiyor. Gelecekle ilgili umudumuzu besleyelim. Kesinlikle umutsuzluğa, yorgunluğa hakkımız yok. Gelecekle ilgili çok daha büyük umutlarla hep birlikte kol kola yürüyüşümüze devam edelim” diyerek sözlerini tamamladı.