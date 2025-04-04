Elçin Sangu, yandaş yazar Hacı Yakışıklı'yı yalanladı: 'Asla böyle bir şey olmadı'
Oyuncu Elçin Sangu, TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'nın oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'yla ilgili "WhatsApp grubunda boykot talimatı vermesi" iddiasına ilişkin "O grupta ben de varım. Asla böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi.
"Boykot" çağrılarına destek verdiği için gözaltına alınan 11 kişiden biri olan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TV100 yazarı, AKP'li Hacı Yakışıklı, dün canlı yayında oyuncu Üzümoğlu'yla ilgili şu iddialarda bulundu:
"Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılar da var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyor."
"O GRUPTA BEN DE VARIM"
Yakışıklı'nın bu iddialarına oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Sangu, "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası ) asla böyle bir şey olmadı" dedi.
O grupta ben de varım (oyuncu sendikası ) asla böyle bir şey olmadı. https://t.co/7SPu8dFqx7— Elçin Sangu (@elcnsng) April 4, 2025
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