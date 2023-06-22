AKP'li isimlerden çelişkili açıklamalar... 'Genel af' gelecek mi?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:02

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:09

Seçim öncesi gündeme gelen 'genel af' beklentisine yönelik AKP'den cephesinden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "29 Ekim 2023'te af gelebilir" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ENSARİOĞLU'NA YALANLAMA!

Dağ, katıldığı canlı yayında, gündemlerinde 'genel af' olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok. Milletvekilimizin bir yere verdiği beyanatmış, bizim öyle bir gündemimiz yok."

YAVAŞ, İMAMOĞLU VE SOYER'İ HEDEF ALDI!

Seçim sonuçlarına yönelik konuşan ve yerel seçimleri işaret ederek; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan AKP'li Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için mutluluk verici. Milletimize teşekkür ediyoruz. Her seçime hazırız. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız, otobüs üzerinden 'Yerel seçime hazırlanın' dedi. Bu, büyük bir liderlik. O gün, ben genel merkezdeydim, bir arkadaşımızla seçim sonuçları belli olunca bir iki konuda talimatını almamız lazımdı.

Bize bile bunu verdi. Büyük bir liderimiz var, kendisi de yorulmuyor. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. MYK'da strateji ekibi de belirlendi. Toplantı yapıldı, adım adım ve il il çalışarak bu seçimlere hazırlanacağız. Ankara, İstanbul, İzmir diye bakınca, milletimiz İstanbul'da part time çalışan, İzmir'de şovmen, Ankara'da da işi gücü reklam olan belediye başkanından kurtulacak."

NE OLMUŞTU?

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını ve “eline silah almamış” ifadesinin konulacağını iddia etmişti.

AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu da, “Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir” diye konuşmuştu.

Çalışmayı doğrulayan Ensarioğlu “Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?” sorusuna ise “Evet olabilir” yanıtını vermişti.