Eski AKP’li vekilden kayyumlara tepki: ‘Bu devlete karşı seçim kazanılamaz’

Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, kayyumlara tepki göstererek, "Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum" dedi.

Eski AKP’li vekilden kayyumlara tepki: ‘Bu devlete karşı seçim kazanılamaz’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 18:21

Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Çamuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben artık siyasetten bir çözüm beklemiyorum. Seçimler Rusya seçimlerine döndü. Bu devlete karşı seçim kazanılamaz. Artık tamamen siyaseti bırakıyorum" dedi.

Reha Çamuroğlu, Bundan sonra edebiyat ve tarihle uğraşacağım. Bir de sevgili hayvanlarla. Kısacası işimiz Allah’a kaldı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #AKP #kayyum #reha çamuroğlu

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