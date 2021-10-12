Fatih Altaylı'dan 'Tamer Karadağlı' yorumu: 'Yok artık, o kadar da uzun boylu değil!'
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Tamer Karadağlı'nın meslektaşı Nihal Yalçın hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, "Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil. Biraz edep yahu. Biraz" ifadesini kullandı.
Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın
Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini
koruyor.
Son olarak, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da konuya ilişkin bazı
değerlendirmelerde bulundu.
'Abartılan bir tatsızlık yaşandığını' söyleyen Altaylı,
"Altın Portakal ödülü alan oyuncu Nihal Yalçın’ın teşekkür konuşmasını
fazlaca uzatması üzerine, sunucu Tamer Karadağlı Yalçın'a ödülünü uzatmış,
Yalçın da bunun üzerine sinirlenip 'Konuşmayı kes mi demek istiyorsun' demiş.
Ortam gerilmiş falan" ifadesini kullandı.
Altaylı, yazısına şöyle devam etti:
"Bana göre iki tarafın da haklı, iki tarafın da haksız
olduğu durumlardan biri meydana gelmiş. Nihal Yalçın’ın uzun konuşması gereksiz
ama Karadağlı’nın da yaptığı densizlik ve kabalık. Yalçın’ın da olayı bu kadar
büyütmesi manasız.
Sonuçta Karadağlı’nın 'Kusura bakma, özür dilerim' gibi
basit bir cümlesi ile kapanacak bir konu. Kimse için üzerinde tepinilecek bir
durum değil aslında. Ama nedense artık en gereksiz konular bile uzun uzun
sündürülüyor ve gerilim haline geliyor. Bu da öyle oldu.
Açıkçası ben Nihal Yalçın’ın konuyu gereksiz yere büyütüp,
gereksiz yere uzattığını düşündüm. Ancak hikayenin sonunda tam bir rezillik
ortaya çıktı. Karadağlı bir açıklama yaparak Nihal Yalçın’ın HDP ve Demirtaş
destekçisi olduğunu söyledi."
'NASIL BİR İLKELLİĞİN PENÇESİNE DÜŞTÜĞÜNÜ
GÖSTERDİ'
"Neredeyse 'PKK’lı bu kadın' demeye getirdi. İşte burada ölçü
tamamen kaçmış oldu. Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü
gösterdi. Ben kötü bir şey yapmadım, niyetim kötü değildi, ödülü alıp konuşmaya
devam etsin dedim diyeceksin. Sonra çıkıp 'Bu kadın HDP’ye oy veriyor' diye
suçlayacaksın. Bir kadını hedef gösterip, kendini aklayacaksın. Sahte bir
milliyetçilik arkasına saklanacaksın."
"O ZAMAN 'SİYASİ GÖRÜŞLERİNE KATILMADIĞIM BİRİNE SAHNEDE
ÖDÜL VERMEM' DİYECEKTİN"
"Madem bu kadar milliyetçiydin ve böyle bir suçlama yapıyorsun, o zaman 'Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem' diyecektin Tamer Bey. Haksız olurdun ama tutarlı olurdun. Ama çıkacaksın, ödülü vereceksin. Sonra 'Ama o bölücü' demeye getireceksin. Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil. Biraz edep yahu. Biraz."
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