AKP'li Kiler'in şirketinden Kızılkum Koyu'na talan!

29 Ekim 2021 Cuma, 17:25

Ege Denizi'nde yer alan Keçi Adası'nın tam karşısındaki yarımadasının Kızılkum Koyu'nda AKP'li Vahit Kiler'in şirketi Kiler GYO, plan ve proje geliştirme çalışmaları başlattı.

Gazeteci Bahadır Özgür sosyal medya hesabından "Marmaris'in bir cennet koyu daha tehlikede" diyerek talan çalışması başlattığını duyurdu.

Kiler GYO'nun borsaya açıkladığı faaliyet raporlarında arsaların deniz sıfır olduğu belirtildi.

Özgür'ün Twitter hesabından milli parkların 4 bölgeye ayrıldığını ve böylece yapılanmalar için yol açıldığını ifade etti:

Özgür'ün paylaşımları şu şekilde: