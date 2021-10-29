AKP'li Kiler'in şirketinden Kızılkum Koyu'na talan!
Marmaris'in Kızılkum Koyu'nda 31 bin metrekarelik alanda proje çalışması başlatıldı. Milli Park olduğu belirtilen koyda projenin sahibinin AKP Bitlis milletvekili Vahit Kiler'in şirketi Kiler GYO olduğu ortaya çıktı.
Ege Denizi'nde yer alan Keçi Adası'nın tam karşısındaki yarımadasının Kızılkum Koyu'nda AKP'li Vahit Kiler'in şirketi Kiler GYO, plan ve proje geliştirme çalışmaları başlattı.
Gazeteci Bahadır Özgür sosyal medya hesabından "Marmaris'in bir cennet koyu daha tehlikede" diyerek talan çalışması başlattığını duyurdu.
Kiler GYO'nun borsaya açıkladığı faaliyet raporlarında arsaların deniz sıfır olduğu belirtildi.
Özgür'ün Twitter hesabından milli parkların 4 bölgeye ayrıldığını ve böylece yapılanmalar için yol açıldığını ifade etti:
Özgür'ün paylaşımları şu şekilde:
Ancak 16 Mart 2020'de yönetmeliğin "sürdürülebilir ve kontrollü koruma bölgesi"ni düzenleyen 9'uncu maddesinde bir değişiklik yapıldı. Ve bu bölgelere turizm tesislerinin kurulması iyice kolaylaştırıldı. İşte Kiler'in arsası da "kontrollü koruma bölgesi"nde bulunuyor. pic.twitter.com/ESg17Oqhdm— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) October 29, 2021
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