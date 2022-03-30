AKP'li Meclis Üyesi Nurcan Eroğlu Polat istifa etti
AKP Bursa Orhangazi ilçe Belediye Meclis Üyesi Nurcan Eroğlu Polat, meclis üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Polat, "Partimden ayrılma sebeplerim; zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve bu kadar da olmaz dediğim, şahit olduğum yanlışlardır" dedi.
İBB Meclis Üyesi AKP'li Amine Cansu Kaba, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Bir meclis üyesi istifa haberi de Bursa’dan geldi. Bursa Orhangazi Belediyesi Meclis Üyesi AKP’li Nurcan Eroğlu Polat, meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
“AYRILMA SEBEBİM, BU KADAR DA OLMAZ DEDİĞİM, ŞAHİT OLDUĞUM YANLIŞLAR”
İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran AKP’li Nurcan Eroğlu Polat, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
Kadın Kolları Yönetim Kurulu olarak başlayıp görev yaptığım 22/03/2022 tarihinde Meclis Üyeliği görevimden istifa ettim.
Vatanım ve Milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve bu kadar da olmaz dediğim, şahit olduğum yanlışlardır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum.
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