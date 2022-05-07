AKP’li Melih Gökçek 8.9 milyon liraya makam odası yaptırmıştı, ihaleden FETÖ’cü çıktı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptırdığı makam odasının ihalesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Gökçek’in kullandığı makam odasının yenilenmesi için “Ankara Büyükşehir Belediyesi D Blok Makam Odası Dekorasyon ve Tefriş Mal Alımı İşi” ihalesi Ekim 2010’da yapıldı. Üç geçerli teklifin verildiği ihalede en yüksek bedel 79 bin 663 lira oldu. Söz konusu mal alımı işini pazarlık ihale usulü ile en düşük teklifi veren Elit Tasarım Dekorasyon İnşaat Ticaret Limited Şirketi aldı. Şirketin verdiği teklif 62 bin 477 TL lira olarak kayıtlara geçti.

Ancak yapılacak işin maliyeti ihale bedelinin tam 13 bin 500 katı olarak hesaplandı. Yani 62 bin 477 TL teklif verilmesine rağmen işin yaklaşık maliyeti 8 milyon 499 bin 939 lira oldu. Şirketin iki ortağından biri Suat Keskin’in mal varlığına 2016’da FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle el konuldu. Şirketin diğer ortağı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da danışmanlık yapan AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın kız kardeşi ve Suat Keskin’in eşi Fatma Betül Keskin. Suat Keskin bir dönem Zebrano Mobilya’nın ortakları arasında yer aldı.