Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hedef gösterilen ve ardından gözaltına alınan Avukat Feyza Altun’un avukatı Emrah Karatay, “Adliye koridorlarında şeriat sloganları atanlara hiçbir işlem uygulamayan savcılık makamının, şeriat karşıtı beyanları nedeniyle bir avukatı gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz” dedi.
Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat
ile yaptığı paylaşımla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı
kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı.
Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak
sağlık kontrolüne götürüldü.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Feyza Altun’un gözaltına alınmasının ardından avukatı Emrah
Karatay, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Müvekkilim ve meslektaşım Feyza Altun ile Vatan
Emniyet’te birlikteyiz. Kamuoyunda dolaşan birtakım yanlış ve art niyetli
paylaşım ve haberlere istinaden bu açıklamayı avukatı olarak yapıyorum.
Hakkında şeriat aleyhtarı tweetleri yüzünden başlatılan soruşturma kapsamında
gözaltına alınmıştır. Hakkındaki iddia ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’tir.
Bunun dışında hiçbir suçlama bulunmamaktadır.
İsnat olunan suçun kanunda tanımlanan şeklinin oluşmaması
bir yana, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olan, erteleme, paraya çevirme ve
HAGB gibi alternatif hükümlerin alınması kuvvetle muhtemel olan bir suç isnadı
nedeniyle, her gün adliyede olan, hakkındaki her şikayette daha çağrılmadan
savcılığa ifade vermeye giden bir avukatı gözaltına almayı hukukla izah etmek,
biz hukukçular için mümkün değildir. Türkiye’de rejim tartışmaları, 29 Ekim 1923’te
son bulmuştur.”
“GÖZALTINA ALMASINI HUKUKA ÇALINMIŞ BİR ŞERH OLARAK
GÖRÜYORUZ”
“’Devletin dini İslam’dır’ maddesi Anayasadan 1928 yılında
çıkarılmıştır. Laiklik 1937 yılında Anayasaya girmiş, yürürlükte olan
Anayasamızla da laiklik, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez kuralı
haline gelmiştir. Bugün, şeriat taraftarları, Anayasanın değiştirilmesi teklif
dahi edilemez hükmünün hilafına beyanlarda bulunurken bunu görmezden gelen,
adliye koridorlarında şeriat sloganları atanlara hiçbir işlem uygulamayan
savcılık makamının, kışkırtıcı dahi olsa, şeriat karşıtı beyanları nedeniyle bir
avukatı gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz.
İşlemediğini bildikleri bir suç nedeniyle müvekkilim hakkında uygulanan gözaltı kararı dahi saçma iken tutuklanması yolunda sosyal medya çalışması yapan, galiz küfürlerle müvekkilimin şahsına saldıran kişiler ve basın kuruluşları hakkında ise suç duyurusunda bulunacağız. Müvekkilim buraya başı dik girmiştir. Buradan da başı dik çıkacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”
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