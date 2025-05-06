AKP'li milletvekili Dursun Ataş kaza geçirdi!
AKP MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, aracıyla Ankara’ya giderken kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre, AKP MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, aracıyla Ankara’ya giderken Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde köpeğe çarparak kaza yaptı.
Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından tutanak tutulmasının ardından Ataş, Ankara’ya gitmek üzere hareket etti.
Etiketler: #Dursun Ataş #AKP #kaza
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