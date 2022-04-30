AKP’li Rize Belediyesi, 1 Mayıs için kurulacak platforma engel olmak istedi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 18:58

15 Temmuz Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi miting yapmak için Rize Valiliği’nden izin alan Rize Demokrasi Güçleri’nin bugün meydana kurmak istediği platform, belediye zabıtaları tarafından engellendi.

Belediye görevlilerinin platform kurulmasına izin vermediği haberi üzerine alana gelen Demokrasi Güçleri üyeleri, görevli zabıtalara tepki gösterdi.

Demokrasi Güçleri’nde yer alan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize Valiliği’ne müracaat ederek 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili yasal izin aldıklarını, belediye görevlilerinin keyfi bir uygulama ile platform kurmalarına izin vermek istememesinin suç olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

Siz burada suç işliyorsunuz. Mülkü idare amirinin izin vermesine ve elimizde resmi yazı olmasına rağmen bunu yok sayarak bizlere ‘Burada 1 Mayıs kutlamaları yapmayın’ diyorsunuz. Bunu asla kabul edemeyiz. Biz, bu platformu kuracağız. Siz de bizi engelleyin, kavga etmek istiyorsanız kavga edelim.

Zabıtalar ise valiliğin verdiği izin belgesinde platform kurulmasıyla ilgili bir ibarenin olmadığını, bu nedenle karşı çıktıklarını, görevlerini yaptıklarını iddia etti. Zabıta görevlilerinin platform kurulmaması ısrarına karşı Sol Parti Rize İl Başkanı Ahmet Haşim Parlak, “Madem o ibare yok, o zaman siz de bize ‘Valiliğin verdiği izinde platform ibaresi olmadığından dolayı izin vermiyoruz’ yazılı bir belge getirin, biz de platform kurmayalım” dedi.