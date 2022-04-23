AKP'li Rümeysa Kadak'ın rastgele 'sahur'u yakalandı: Jahrein tek tek açıkladı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 11:40

Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın takipçileri ile sahur yaptığı yemeğe ait fotoğrafı eleştirdi.

Kadak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyadan davet ettiği 25 kişiyle Çengelköy'de sahur yaptığını açıkladı.

Sosyal medyadan davet ettiğimiz 25 arkadaşla sahurda Çengel’deyiz. :) Herkese hayırlı sahurlar! pic.twitter.com/07626mzj90 — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) April 19, 2022

"25 KİŞİ OLDUĞUNA İNANANLAR İÇİN ELİMDE SATILIK BİR KÖPRÜ VAR"

Jahrein, "Sosyal medyadan davet edilen rastgele 25 kişi olduğuna inananlar için elimde satılık bir köprü var" ifadelerini kullandıktan sonra Kadak ile Twitter'dan birbirine girdi.

Bu arkadaşların sosyal medyadan davet edilen rastgele 25 kişi olduğuna inanlar için elimde satılık bir köprü var. https://t.co/04tSmJsCk1 — Jahrein ?? (@jahreindota) April 20, 2022

Jahrein'in eleştirel yanıtı sonrasında ikili arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

KADAK'TAN YANIT GECİKMEDİ

Jahrein'in paylaşımına yanıt veren Kadak, "Biraz daha zorlarsan dikkat çekmek için sürekli sayfa yenileyip cevap yazacak tweet aradığını düşüneceğiz" sözlerine yer verirken kapısının Jahrein'e her zaman açık olduğunu da not düştü.

Biraz daha zorlarsan dikkat çekmek için sürekli sayfa yenileyip cevap yazacak tweet aradığını düşüneceğiz :d



Ama sen de haklısın ajans çalışmaları dışında doğal bir etkinlik görmediğiniz için :’

Neyse sana da kapımız açık, bekleriz :)) https://t.co/uUjAUcJVgR — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) April 21, 2022

KADAK'I YAYINLARINA DAVET ETMİŞTİ

Jahrein ve Rümeysa Kadak arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine 20 kere Twitch yayınına çağırdığı halde Kadak'ın gelmediğini ifade eden Jahrein, "Sahte samimiyet işini büyüklerinden iyi öğrenmişsin Rümeysa. Tebrik ederim" sözlerine yer verdi.

20 kere yayına çağırdığım, yazışıp görüştüğümüz, kontağı kendisi kesen Rumeysa’nın bu içtenliği gerçekten gönlümü fethetti.

Sahte samimiyet işini büyüklerinden iyi öğrenmişsin Rumeysa. Tebrik ederim ?? https://t.co/x8bwooNJ2a — Jahrein ?? (@jahreindota) April 21, 2022

"SANA OLUMLU DÖNÜŞ YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Rümeysa Kadak "Yayın daveti için yazdığını kabul edeceğini beklemiyordum. Söz verdiğim Twitch yayıncıları oldu ama sana olumlu dönüş yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Görüştük ve kontak mı kurduk? :D



Yayın daveti için yazdığını kabul edeceğini beklemiyordum :D Söz verdiğim Twitch yayıncıları oldu ama sana olumlu döndüğümü hatırlamıyorum. Teşekkür ederim 20 davetin için. Ama yayına davet için bulaşmak da çok ?? be hocam :d yapma kendine bunu https://t.co/0zzjxOVCir — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) April 21, 2022

TEK TEK AÇIKLADI

Jahrein, sahura katılanların kimler olduğunu tek tek inceledi ve açıkladı.

Katılanların TÜGVA ve AKP’ye yakın olduklarını dile getiren Jahrein yaptığı paylaşımlar sonrasında, Mina Kahraman isimli kadının kendisini “gavur” ve “it” diye tehdit ettiğini de açıkladı.