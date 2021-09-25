AKP'li Şamil Tayyar iki zincir marketi isim verip hedef aldı: Kabineye bile sızdınız!
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, BİM ve ŞOK marketi isim verip hedef alarak 'Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız' dedi.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, partiye yakınlığıyla bilinen iki market zinciri sahibini isim vererek hedef aldı. Tayyar, "Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz" ifadelerine yer verdi.
'KABİNEYE BİLE SIZDINIZ!'
Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Önce BİM’ci Galip Aykaç. Sonra ŞOK’cu Murat Ülker. Tekelleştiniz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız!"
ERDOĞAN: 5 MARKET VAR, BÜTÜN ÜRÜNÜ TOPARLIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili soruya, "5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" yanıtını vermişti.
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