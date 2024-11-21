AKP'li Şamil Tayyar'dan Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras'a: 'Hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 23:05

Güncelleme: 21.11.2024 - 23:05

AKP'li Şamil Tayyar, Bahçeli ile görüşen ve ardından basına açıklamalarda bulunan Ufuk Uras'ı sosyal medya paylaşımı ile hedef aldı.

"Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor" diyen Tayyar, "Cumhur İttifakı'nın kamuoyuna sağlam bir bilgilendirme borcu bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ufuk Uras, MHP Lideri Bahçeli’yle görüştükten sonra medyanın ilgi odağı oldu. O da tadını çıkarıyor. Sanki hükümet sözcüsü gibi bilgiler veriyor. Kısmı af çıkabilirmiş, Anayasa’da ana dille ilgili düzenleme olabilirmiş vesaire. Devlet Bey'le görüştükten sonra konuşunca bu ifadeleri ciddiye alınıyor haliyle.

AK Parti yöneticileriyle konuştuğumda ‘yok böyle bir şey’ diyorlar ama iki lider arasındaki mutabakatın içeriğinden pek haberdar olmadıklarından ‘yok’ demelerinin ne kadar hükmü var, o da tartışılır.

Maalesef. Bahçeli’nin Öcalan çıkışıyla başlayan süreçle ilgili kamuoyu bilgilendirilmediği için herkes el yordamıyla yön tayin ediyor. Bu zihni karmaşada ‘tam mutabakat halindeyiz’ veya ‘fitneciler aramızı bozamaz’ şeklindeki yüksek perdeden konuşmalar, derde deva olmuyor.

Velhasıl, Cumhur ittifakının kamuoyuna sağlam bir bilgilendirme borcu bulunduğunu düşünüyorum. Aksi halde üçüncü kişiler suyu bulandırmaya, ilgili/ilgisiz iddiaları gündeme taşımaya devam eder.

Ne yazık ki böyle durumlarda algılar, olgunun önüne geçer. Gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan 780 bin kilometrekarelik tüm vatan sathını tur atar."