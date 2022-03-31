AKP’li Sancaktepe Belediyesi, İBB’nin afişlerini ‘saksı’ ile gizledi

31 Mart 2022 Perşembe, 12:13

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından Sancaktape Belediyesi'nin İBB icraatlarının tanıtıldığı afişlerin görünmemesi için önüne koyduğu saksılı ağaçların fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi.

Özkan “Sancaktepe Belediyesinin vizyonu; İBB nin yaptığı çalışmaları halktan gizlemek için, bildiri panolarının önüne saksı içinde çam ağaçları ile kapatmaya çalıştı! Kalp gözü kapalı olanlar, halkın gözünü kapatamaz” dedi.

“İBB BÖYLE YEŞİL DOSTU YAPAR”

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Özkan’ın paylaşımına “İBB, böyle yeşil dostu yapar” yorumu yaptı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de Özkan'a sosyal medyadan yanıt vererek “İhalesini biz yapmışız, çalışmasını biz başlatmışız; bir metro bile yapamayıp toprakla dolduran zihniyetin neyi var ki biz gizleyelim :) Diktiğimiz ağaçların sizi niye rahatsız ettiğini değil de kestiğiniz 112 tarihi çınarı konuşalım mı, ne dersiniz?” dedi.

“METROLAR SİZİN DÖNEMİNİZDE DURDURULDU”

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan da konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak Döğücü'ye yanıt verdi.

Döğücü'nün asılsız iddialarla algı yönetmekten, belediyeyi yönetmeye fırsat bulamadığını belirten Özkan “Hatırlatırım, metrolar sizin döneminizde durdurulmuştu, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni yönetim geldi ve hepsini devam ettirdi. Bugün İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu. Bir hat bile yapamayıp, toprakla doldurmaktan bahsetmişsiniz. 6,9 km uzunluğunda ve 6 istasyonlu Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı iptal edilmedi. Orası yüzde 4'lük fiziki ilerleme aşamasındayken 2017’de durdurulmuş bir proje. İBB, projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı'na dahil edilmesi için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayına gereken başvuruları yaptı. Yolculuk talebinin metro için düşük olduğu ve uygun görülmediği bildirildi. İBB, onay süreçlerinin tamamlanmamış olmasından dolayı mevcut kredi ve yeni yurtdışı kredi başvurusunda bulunamıyor. Dolayısıyla kredi kullanılamayan o hatta daha önce kazılmış bazı noktaların, çevresel ve depremsel riskler nedeniyle doldurulması gerekiyordu ve toprak dolduruldu. Yani çalışma sahalarındaki riskler ortadan kaldırıldı” dedi.

“ORMANLARI YAKIP OTEL DİKENLER…”

Özkan 112 tarihi çınarın kanseri nedeni ile kesildiğini hatırlatarak “Ağaç salgınları, insanları etkileyen salgınların aksine bakımla veya ilaçlarla tedavi edilemiyor. Üstelik hasta ağaçlar sizin zamanınızda da kesilmişti. İstanbul’da görev yapan, üstelik AK Partili bir ilçe belediye başkanı olarak bunu sizin herkesten daha iyi biliyor olmanız gerekir. Ormanları yakıp yerine otel dikenler, ağaç katliamı yapıp saray sefası sürenler, madencilik için tarla ve meraları feda edenler, Kazdağları’nı ve Kuzey Ormanlarını talan edenler, önceliğimiz Kanal İstanbul'dur diyenler yeşil ve doğa dostu; daha fazla ağaç hastalanmasın diye zorunlu ağaç kesen İBB, yeşil ve doğa düşmanı öyle mi?” diye tepki gösterdi.

“İBB ÇALIŞMALARINA GÖLGE ETMEYİN”

Özkan Döğücü'ye şu çağırıyı yaptı:

*Millet ekmeğinin derdinde, iktidar temsilcileri ise İBB'yi nasıl engelleriz derdinde. Algı yönetmeyi bırakıp başkanı olduğunuz Sancaktepe Belediyesini layıkıyla yönetin.

*Ağaçları saksılara değil uygun alanlara dikin, İBB çalışmalarına da artık gölge etmeyin.