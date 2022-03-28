Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den tepki çeken 'Halk Ekmek' paylaşımı
AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Döğücü, tiyatroya girmek için oluşan kuyruğun fotoğrafını paylaşarak, "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu" yazdı. O ifadeler, sosyal medyada gündem oldu.
Her güne yeni bir zam haberiyle uyanan yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha uygun fiyatlı olan Halk Ekmek'ine yöneldi. Sancaktepe'nin AKP'li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.
Döğücü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Döğücü'nün o paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok yurttaş, AKP'li başkanın söz konusu ifadelerine, yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları...
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