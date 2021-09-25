Cemevi açılışında Diyanet'i eleştirdi, belediye başkanı sözünü kesti

25 Eylül 2021 Cumartesi, 18:04

Isparta Cemevi'nin açılışında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, cemevlerinin yasalarda ibadethane olarak yer almamasını ve Diyanet'in tutumunu eleştirdi. Bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kürsüye yönelerek Kaplan'ın sözünü kesti.

Alevi kurum başkanları da bu olay nedeniyle söz almayarak durumu protesto etti.

'DİYANET'İN HİZMETİNDEN TEK BİR MEZHEP YARARLANIYOR'

Yol TV'de yer alan habere göre PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, yaptığı konuşmada Alevilerin ibadethaneleri olan cemevleri yasal statüye kavuşturulmadan yapılacak hizmetlerin bir anlamı olmadığını ifade etti. Diyanet’in Alevilere yönelik ayrımcı söylemleri olduğunu belirten Kaplan, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz cemevinin yasalarda kabul görmediğini biliyoruz. Alevilerin ibadethanelerinin yasal statüsünü kabul etmeden bizlere hizmet vermenin bir anlamı yok. Aleviler açısından bu zulümdür. 'Cemevleri kırmızı çizgidir' diyen Diyanet de bizler için kırmızı çizgidir. Diyanet’in yaptığı hizmetten tek bir dinin tek bir mezhebi yararlanıyor. Laiklik toplumsal barışın güvencesidir. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemez” diye konuştu.

Kaplan konuşmasına devam ederken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinden kalkarak kürsüye doğru yürüdü ve Kaplan kürsüden indirilmeden programa devam edilmeyeceğini söyledi.

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez ise Gani Kaplan’ın konuşmasına müdahale etmeye çalışan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e tepki olarak söz almadı ve durumu protesto etti.