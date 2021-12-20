AKP'li Serdar Muçay’ın eşi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı
AKP Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay’ın bir kamu hastanesinde hemşirelik yapan eşi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı. Muçay’ın eşi, kamu hastanelerinin mali konularda yönetimini üstlenen birimin başına getirildi.
İzmir’de geçmişte yaptığı açıklamalarla ve CHP ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya yönelik liyakat eleştirileriyle sıkça gündeme gelen AKP Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay’ın bir kamu hastanesinde hemşirelik yapan eşi, İl Sağlık Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı.
Muçay’ın referansı ile yapılan bu jet atamanın resmiyet kazanmasıyla birlikte İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yeni görevlendirmeler de beraberinde geldi. Satın alma, tedarik ve lojistik gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren ve kamu hastanelerinin mali konularda yönetimini üstlenen birimin başına getirilen Muçay’ın eşinin, yalnızca bir yıl önce uzman kadrosunda sözleşmeli olarak göreve başladığı öğrenildi.
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