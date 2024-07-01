AKP’li Tayyar’dan ‘Ajet’ tepkisi: ‘Tam bir facia’

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:00

Düşük maliyetli havayolu olması nedeniyle tercih edilen AJet uçuşları sürekli erteleme, organizasyonluk bozukluğu şikayetlerine neden oluyor.

Son olarak AKP’li Şamil Tayyar kendisine ait sosyal medya hesabından Ajet’e tepki gösterdi.

İşte Şamil Tayyar’ın paylaşımı:

Eskiden zenginler, ağalar, beyler binerdi uçağa. Sınıfsal bir ayraçtı aynı zamanda. Çocukken anılarını dinlerdik uçak yolcularının. Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez dekoruydu Yeşilköy (Atatürk) Havalimanı. Yıllar sonra AK Parti döneminde uçaklar geniş kitlelere ulaştı, kimi yerde uçak bilet fiyatları otobüslerin gerisine düştü, teşbih olsun diye ifade edeyim ağasıyla marabası aynı hava aracının müdavimi oldular.

Sınıflar arası keskin ayrılıkların törpülendiği, ulaşımda konforun tabana yayıldığı bu gelişme, AK Partililerin gururla anlattığı başarı öyküsüydü.

Ya şimdi? Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar. Hele Ajet tam bir facia. Bunu hak etmiyoruz.”